Cenu Tony za nejlepší divadelní hru dostal Leopoldstadt od Toma Stopparda

Divadelní drama Leopoldstadt, kterou napsala britský autor českého původu Tom Stoppard, dostalo americkou cenu Tony za nejlepší divadelní hru. Ocenění dostala hra i v dalších třech kategoriích. Ocenění se udílela v noci na dnešek.

#LeopoldstadtBwy is beyond grateful for an amazing night at @TheTonyAwards. We are deeply honored to have received 4 Tony Awards, including Best Play! Don’t miss this award-winning production, only now through July 2. pic.twitter.com/bsDHoJebHv

— Leopoldstadt Play (@Leopoldstadtbwy) June 12, 2023