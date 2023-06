Šéf MAAE Grossi navštíví tento týden Záporožskou jadernou elektrárnu

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi tento týden navštíví Záporožskou jadernou elektrárnu. S odkazem na prohlášení agentury OSN to dnes napsala agentura Reuters.

Pro chlazení reaktorů elektrárny i skladu s vyhořelým palivem je klíčová Kachovská přehrada, kde hladina vody klesá v důsledku úterního zničení hráze. MAAE také poukázala na možnou nesrovnalost v měření hladiny vody v přehradě, které dostávají její odborníci.

Podle prohlášení MAAE Grossi odcestuje tento týden do Kyjev a pak do Záporožské jaderné elektrárny. Grossi by chtěl navštívit také nedalekou uhelnou elektrárnu, která je klíčová pro provoz a bezpečnost jaderné elektrárny. Obě zařízení se nachází pod kontrolou ruské armády.

MAAE také poukázala na možnou nesrovnalost v měření hladiny vody v přehradě. Podle údajů, které během víkendu dostali její experti, zůstala hladina přehrady jeden den bez velkých změn, zatímco se dá předpokládat, že měla kvůli nekontrolovanému odtoku vodu klesat. (ČTK)