Dálnice v USA se zřítila po požáru cisterny

Několik jízdních pruhů vyvýšené části dálnice Interstate 95 se dnes ve Filadelfii zhroutilo poté, co na silnici pod ní začala hořet cisterna.

Frekventovaný úsek severojižní dálnice na východním pobřeží Spojených států musel být uzavřen, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady. Požár je již pod kontrolou. Cisterna nejspíš přepravovala velké množství paliva.

Na videozáběrech z místa byla vidět obří betonová deska, která z dálnice spadla na silnici pod ní. Podle všeho nikdo nebyl zraněn. Podle šéfa místních hasičů Dereka Bowmera zůstaly z jízdních pruhů směřujících na sever jen trosky, pruhy směřující na jih byly zase poničeny žárem z plamenů.

Bývalý filadelfský policista Mark Fusetti popsal, že zrovna řídil na jih směrem k letišti, když si všiml hustého černého kouře stoupajícího nad dálnicí. Když projížděl kolem požáru, silnice pod ním se začala hroutit.

Ve zpětném zrcátku viděl, jak se doprava zastavila a jízdní pruhy vedoucí na sever se brzy na to zřítily. „Bylo to šílené načasování, je neuvěřitelné, že se to zřítilo tak rychle,“ dodal. (ČTK)