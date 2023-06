Papež František nepřednesl tradiční nedělní modlitbu

Papež František dnes nepřednesl svou tradiční nedělní modlitbu Angelus, jeho rekonvalescence po operaci ale probíhá normálně, sdělil Vatikán. Jak již bylo dříve oznámeno, šestaosmdesátiletá hlava katolické církve sledovala dnešní mši v televizi.

Lékaři papežovi doporučili, aby se po středeční operaci kýly vyhýbal namáhání břicha. František souhlasil s návrhem lékařů, aby zůstal v nemocnici Gemelli alespoň celý příští týden. Jak dnes uvedl Vatikán, papež nejeví žádné známky horečky a vyšetření krve jsou také v normě.

„Co by mohlo být lepší, než podpořit papeže tady v Gemelli?“ nechala se slyšet Giovanna Vitiello z Pompejí, která byla v nemocnici na lékařské prohlídce a modlila se pod Františkovým nemocničním oknem. „Přeji mu vše nejlepší a objímám ho, protože bez něj bychom se cítili jako ztracené ovce,“ citovala ji agentura Reuters.

Z preventivních důvodů byly zrušeny všechny papežovy soukromé a veřejné audience až do 18. června. Na léto má František naplánovány dvě cesty, 2. až 6. srpna do Portugalska a do Mongolska od 31. srpna do 4. září.

Papež František před dvěma lety podstoupil plánovanou operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva. Má také už dlouho potíže s kolenem, kvůli čemuž se často pohybuje na invalidním vozíku. Koncem března strávil několik dní v nemocnici se zánětem průdušek.(ČTK)