Na léto u babičky s dětmi zapomeňte

„Měla jsem ke Dni žen ve vědě říct něco pozitivního. Nedokázala jsem ze sebe nic vymáčknout, lezlo mi z toho jen: Dobře si rozmyslete, jestli vám to stojí za to, protože je to hrozný!“ říká bioložka Kateřina Sam v rozhovoru o matkách ve vědě.