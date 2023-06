Změny DPH budou přehledné a jednoduché, slibuje Fiala

Premiér Petr Fiala na Twitteru uvedl, že do snížené sazby DPH zařadí jen položky, které mají sociální rozměr. „To je jasná logika,“ dodal.

Zjednodušujeme sazby DPH. Chceme zavést jen dvě. Do základní sazby 21% patří všechno. Proto je to základní sazba. Do snížené sazby 12 % jsme se rozhodli zařadit jenom to, kde vidíme sociální rozměr a kde to má speciální význam. To je jasná logika. Je to přehledný, srozumitelný… pic.twitter.com/RhjfbAfhKM — Petr Fiala (@P_Fiala) June 11, 2023

