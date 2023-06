Bílí nosorožci se vracejí do Konga

Do konžského národního parku Garamba bylo vypuštěno šestnáct bílých nosorožců, více než 16 let poté, co byl v rezervaci upytlačen poslední.

Šestnáct bílých nosorožců jižních bylo vypuštěno do národního parku Garamba v Demokratické republice Kongo (DRC), čímž došlo k opětovnému vysazení ohroženého druhu, který byl zdecimován pytláctvím.

Poslední bílý nosorožec severní byl v parku, který leží na severovýchodě Konžské demokratické republiky, upytlačen v roce 2006. Nyní vysazení nosorožci pocházejí ze soukromé rezervace v jižní Africe.

„Návrat bílých nosorožců do Demokratické republiky Kongo je důkazem závazku naší země k ochraně biodiverzity,“ uvedl v prohlášení Yves Milan Ngangay, generální ředitel konžského institutu pro ochranu přírody (ICCN).

Operaci vedla právě ICCN, ochranářská nevládní organizace African Parks a kanadská těžařská firma Barrick Gold, která přesun nosorožců sponzorovala.

Národní park Garamba, založený v roce 1938, je jedním z nejstarších v Africe. V prohlášení byl také citován generální ředitel African Parks Peter Fearnhead, který řekl, že snahy o záchranu severních bílých nosorožců v parku byly „příliš malé, příliš pozdě“.

Očekává se, že do národního parku Garamba bude v budoucnu posláno ještě více jižních bílých nosorožců. (AFP)