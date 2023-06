Vzniká nový český film inspirovaný příběhem Bohumila Kulínského

Režisér Ondřej Provazník natáčí film Sbormistr. Ten popisuje svět dospívajících zpěvaček v prestižním pěveckém sboru a volně se inspiroval kauzou Bohumila Kulínského.

Záběr z filmu Sbormistr. Foto: Endorfilm

Film se zaměřuje na dvojici sester, z nichž si jedna, třináctiletá Karolína, začne svůj sen o úspěchu v souboru plnit skrze získání pozornosti obdivovaného sbormistra. Ve svém věku však nemůže předvídat následky svého jednání…

Do hlavní role Karolíny byla obsazena neuvěřitelně nadaná třináctiletá Kateřina Falbrová, sboristka z Kühnova dětského sboru, role sbormistra byla svěřena osvědčenému Juraji Lojovi, který zazářil například ve filmu Šarlatán.

Když před čtyřmi lety získal snímek Staříci deset nominací na Českého lva, pracoval už jeho spolurežisér a spoluscenárista Ondřej Provazník na

svém dalším filmu. A ten právě nyní realizuje.

„Měl jsem jeden speciální zážitek, o kterém jsem dlouho přemýšlel, že bych ho chtěl nějak zpracovat. Na jeho základě jsem vymyslel příběh třináctileté Karolíny, která se snaží uspět v elitním pěveckém sboru. Na začátku je Karolína takový nenápadný outsider, který se chce přiblížit úspěšnější starší sestře, ale postupně se jí začne překvapivě dařit. Zrádnost její cesty je v tom, že se musí vyrovnat nejen konkurentkám ve sboru, ale také zaujmout sbormistra,“ popsal režisér Ondřej Provazník, jak začal film Sbormistr v roce 2018 vznikat.

Příběh tak divák bude vnímat především očima mladé zpěvačky oslněné svým snem, která si však ve svém věku nemůže být vědoma všech následků svého usilování o jeho naplnění.

Ve filmu, jehož natáčení začalo letos v lednu v Krkonoších a dotočen bude na podzim v New Yorku, se objeví mimo jiné Juraj Loj, Ivana Wojtylová, Zuzana Šulajová nebo Anna Kameníková.

Hlavní sesterskou dvojici ztvárnily třináctiletá talentovaná Kateřina Falbrová a neméně nadaná, patnáctiletá Maya Kintera. Ta se objevila například už ve snímku Buko režisérky Alice Nellis.

Představitele sbormistra Juraje Loje diváci mohou znát například ze snímků Prezidentka nebo Šarlatán, kde byl za svou roli také nominován na Českého lva.

Tvůrci snímku o dvou sestrách a jejich snech mají za sebou natáčení v Brně, v Jizerských horách, v Orlických horách, v Krkonoších, v Praze a aktuálně skončila část natáčení v Mladé Boleslavi, kde vznikaly davové scény.

V místním kulturním domě se tak sešlo v minulých dnech na 400 herců, komparzistů a členů štábu. Na podzim se potom tvůrci vydají natáčet výjezd sboru do New Yorku. Příští rok by potom měl snímek Sbormistr dorazit do českých kin.