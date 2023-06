ANO by v květnu posílilo, podle Kantar CZ získává i část vládních voličů

Sněmovní volby by v květnu podle Kantar CZ vyhrálo hnutí ANO s 33,5 procenta hlasů. Od minule ANO posílilo o 2,5 procentního bodu. Podle šetření by část nových voličů získalo na úkor občanských demokratů a také SPD.

Volební model Kantar CZ pro Českou televizi popisuje, že dochází k částečnému přechodu voličů vládních stran a opozičního ANO. K tomu dříve, jak píše výzkumná zpráva, nedocházelo.

„Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO přichází od stran vládní koalice, zejména od ODS,“ píše Kantar CZ. „Mezi důvody je dobře patrná obecná jednotící linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace a podobně,“ uvádí výzkum.

Podrobnější data nicméně ukazují, že další odliv hlasů od vládních stran k opozici byl v době sběru dat spíše nepravděpodobný. Vyjma malého podílu voličů hnutí STAN již podporovatelé vládních stran hnutí ANO vůbec nezvažovali.

ANO ale posiluje také na úkor SPD, což sledují i šetření dalších agentur a výzkumných organizací.

„V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu; jde tedy o preferenci silnějšího subjektu,“ píšou výzkumníci.

Na druhém místě ve volebním modelu by se nyní umístila koalice Spolu. Tu by volilo 24 procent lidí, od minula jde o pokles ve výši jednoho procentního bodu.

Piráty by v květnu podpořilo 11,5 procenta voličů (zůstávají na svém), SPD ztratila 1,5 procentního bodu, získala by tak nyní 8 procent hlasů. Hnutí STAN by podle Kantar CZ volilo šest procent lidí. Nikdo další by se nyní do Sněmovny nedostal.