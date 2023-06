Šmarda: Poučili jsme se, musíme změnit tvář a „udeřit“

Šéf sociálních demokratů ve své úvodní řeči reflektoval předchozí chyby strany. Šmarda zároveň tvrdí, že se svými kolegy stranu stabilizoval a dnes chce představit její novou tvář – hlasovat se bude i o novém stranickém názvu.

Michal Šmarda na sjezdu ČSSD. Foto: Tobiáš Pospíchal, Deník N

„Je potřeba komunikovat tak, jak se na levicovou stranu 21. století sluší. Jestli máme získat sílu, musíme projít mnohem větší proměnou, než jakou jsme ochotni podstoupit. Musíme se změnit zgruntu,“ apeloval.

O změnách image podle Šmardy vedení debatovalo s odborníky z oblasti marketingu a přesvědčovalo o ní i své členy. Na proměnu je strana podle něj díky jejím předchozím krokům připravená.

„Velký úklid sociální demokracie se podařil“

„V minulosti ve straně docházelo k opakujícím se chybám. Zvolilo se pak jen nové vedení strany a poplivalo to staré. To muselo skončit i za cenu toho, že vedení nové strany bude nepopulární. Bylo to tvrdé, ale zvládli jsme to – velký úklid sociální demokracie se podařil,“ řekl delegátům.

V této souvislosti rovněž vypíchl přínos místopředsedy Igora Bruzla, který hrál při finanční stabilizaci strany klíčovou roli.

Šmarda rovněž uvedl, že strana musí najít svoji pozici na současné politické scéně – v jejím popředí podle něj probíhá souboj ostře pravicové a konzervativní vlády a pouze zdánlivě levicové opozice. Ve sněmovně musí podle něj přijít „konec blábolení.“

Příští rok v evropských, senátních a krajských volbách podle něj sociální demokracie chystá „první úder.“ „Musíme prokázat v každém koutě Česka, že nejsme parta tlučhubů, jaká sedí ve sněmovně, a že dokážeme pomoci. Zvládneme to,“ dodal Šmarda.