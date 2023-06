Hasiči ve Žďánicích dohašují ohniska uvnitř haly, začne vyšetřování příčiny

Hasiči u požáru haly ve Žďánicích na Hodonínsku dnes ráno stáhli výškovou techniku, uvnitř haly nyní dohašují ohniska. Na místě jsou asi čtyři jednotky hasičů, v noci jich tam byly tři desítky. Několik hasičů se lehce zranilo, podle předběžných informací čtyři.

Ošetřeni byli na místě. ČTK to řekl mluvčí hasičů Jan Dvořák. Dopoledne se bude zjišťovat příčina požáru, také výše škody, která podle Dvořáka nebude malá. Vyhlášený byl zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu.

Požár měli hasiči nahlášený v pátek krátce před 19:00, dostat pod kontrolu se jej podařilo po 22:00. Na místě bylo podle mluvčího po 23:00 kolem 130 až 140 hasičů z tří desítek jednotek, později začali síly redukovat. „Kolem 10:00 by mělo začít vyšetřování, přijedou i kolegové z Prahy a z Technického ústavu požární ochrany, kteří začnou provádět šetření,“ uvedl mluvčí.

Už dříve mluvčí řekl, že hasiči na místě budou likvidovat zřejmě uniklé chemické látky, na místo proto dorazila i chemická laboratoř hasičů. Hasiči zřídili také dekontaminační stanoviště. Hasiči se po zásahu museli dekontaminovat, protože se v místě požáru brodili vodou, do které unikla kyselina a louh, řekl dříve šéf jihomoravských hasičů Jiří Pelikán.

Hasební voda kontaminována, unikla do vodoteče

Pelikán uvedl, že hasební voda byla kontaminována a unikla do vodoteče, proto hasiči věc řeší i s Českou inspekcí životního prostředí. Odebrali vzorky vody. Podle Pelikána unikly hlavně zásadité látky na bázi louhu. „Snažili jsme se zamezit tomu úniku, ale nějaké látky unikly. Je to v naředěném množství. Byli na místě i odborníci na životní prostředí a na ochranu přírody, se kterými se to řešilo. Laboratoř měla za úkol monitorovat vodu během noci, v několika obcích odebírali vzorky, o výsledcích nevím,“ uvedl Dvořák.

Na místě byla i laboratoř, která monitorovala ovzduší. Dvořák řekl, že v okruhu deseti kilometrů nebyly v ovzduší naměřeny nebezpečné škodliviny. Kromě pozemní techniky hasiči nasadili i dron k mapování situace shora.

Hasiči preventivně upozorňovali obyvatele, aby zbytečně nevětrali. Web Žďánic upozorňoval na požár v areálu CVP Galvanika. „Žádáme občany, aby si zavřeli všechna okna a zdržovali se pokud možno uvnitř budov,“ stálo na webu. Obdobní hlášení na svých webech zveřejnily i některé okolní obce, například Archlebov či Lovčice.

Firma CVP Galvanika se podle svého webu zabývá protikorozní povrchovou úpravou kovových výrobků. Má čtyři provozy, z toho dva ve Žďánicích. Jeden z těchto provozů je zcela nový, jeho stavba byla zahájena v roce 2020 a zkušební provoz se rozjel na konci roku 2022.