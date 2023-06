„Zrada socialismu.“ Kim Čongun zakázal sebevraždy

KLDR prozradila víc o své nové raketě, která měla do vesmíru vynést první severokorejský vojenský satelit. Ukázalo se, že pro ni vybrala dvousečné jméno: Čchollima-1 se jmenuje po bájném okřídleném koni, který se uměl vznést až do nebes. Raketa se místo toho zřítila do moře. A vypuštění satelitu selhalo.

Newly released shots of North Korea's new Chollima-1 space launch vehicle. pic.twitter.com/C8qohNfWLF — Ankit Panda (@nktpnd) May 31, 2023