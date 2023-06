Koalice prosadila v prvním čtení vládní návrh zpomalit valorizace penzí

Koalice prosadila v prvním čtení ve Sněmovně vládní návrh zpomalit valorizace penzí a zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchod. Poslanecká debata o vládní novele trvala přes třináct hodin.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura nezískal dost hlasů pro zamítnutí vládního návrhu. Pro odmítnutí vládního návrhu hlasovalo 60 ze 142 přítomných poslanců. Proti bylo 82 poslanců vládního tábora. Návrhem se teď bude zabývat sociální výbor ve Sněmovně.

Vláda chce změnit i současná pravidla pro mimořádné valorizace v průběhu roku. Ty mají být nahrazeny jednorázovým přídavkem po zbytek roku, který by se ale už nezapočítával do řádné valorizace od začátku roku. „Nebude o něj muset nikdo žádat,“ řekl ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Předčasný důchod má být možný maximálně 3 roky před dosažením věku, kdy má člověk nárok na řádný důchod. Jít by do něj by mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. (iDnes)