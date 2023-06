Ukrajina chce od Španělska dostat jeden systém Patriot

Nizozemsko a Ukrajina chtějí po Španělsku, aby předalo jeden ze svých dvou protivzdušných systémů Patriot napadené zemi. Píše to deník El País. Jednalo by se nejspíše o systém, který je v současnosti rozmístěný na turecké letecké základně Incirlik.

To se však nelíbí tureckému prezidentovi Recepu Tayyipovi Erdoganovi. Španělsko již dříve poskytlo Ukrajině starší protivzdušné systémy Aspide či Hawk.

O předání jednoho systému Patriot jednal podle listu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se španělským premiérem Pedrem Sánchezem minulý týden na summitu Evropského politického společenství (EPC) v Kišiněvě. Požadavek podpořil nizozemský premiér Mark Rutte.

Španělská armáda má ve výzbroji dva systémy Patriot, které potřebují modernizaci. Jeden systém je rozmístěn na španělském území a ministerstvo obrany ho považuje za klíčový pro národní obranu.

Podle deníku El País by Španělsko bylo ochotné jeden systém Kyjevu přenechat, to se ale nelíbí tureckému prezidentovi Erdoganovi, který by chtěl, aby systém zůstal na turecké základně i příští rok. Podle listu tam má však velmi malý vojenský význam. Země NATO rozmístily své protivzdušné systémy v Turecku kvůli hrozbám raketového útoku ze sousední Sýrie. Takové riziko je ovšem v současnosti velmi nízké. Umístění systému má však politický význam a je symbolem solidarity mezi státy Severoatlantické aliance.

Kromě starších protivzdušných systému Hawk a Aspide Španělsko poskytlo či se zavázalo poskytnout Kyjevu tanky Leopard 2 a pásová obrněná vozidla M-113. (ČTK)