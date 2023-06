Návrhy ANO by podle premiéra zvýšily náklady státu o celkem 450 miliard Kč

Za nepravdy a nesmysly označil premiér Petr Fiala (ODS) kritiku kroků své vlády od bývalého premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Nápady opozičního hnutí ANO by zvýšily závazky státu celkem o 450 miliard korun.

Uvedl to dnes Fiala ve Sněmovně, která má projednávat vládní návrh na zpomalení běžných valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasný důchod.

„Vláda Andreje Babiše nebyla schopná vyjednat pro české občany vůbec nic,“ uvedl premiér. „Horoval jste tady doma proti Evropské unii, ale v Evropské unii jste všechno odsouhlasil,“ prohlásil ministerský předseda na adresu svého předchůdce. Jako příklad uvedl pozici k emisním povolenkám nebo nevýhodné krátkodobé úvěry, které zvýšily náklady na dluhovou službu státu.

Premiér zopakoval, že dosavadní návrhy ANO na konsolidaci veřejných financí by znamenaly náklady státu ve výši 250 miliard korun. Návrhy, s nimiž dnes v několikahodinových projevech přišli Babiš a další zástupci ANO, by zatížily stát dalšími 200 miliardami korun, uvedl Fiala bez další konkretizace. Předseda vlády připomenul, že jeho předchůdce slíbil reformu penzí, ale žádnou nepředložil.

„Jsme první vláda, která o reformě nejen mluví, ale také koná. Předchozí vlády na nic podobného kromě slov a slibů neměly odvahu a problém se v čase samozřejmě zvětšoval,“ řekl Fiala. „Věčné odkládání a výmluvy, že to nejde, nás bohužel všechny poškodily,“ dodal.

Hlavním cílem předkládané důchodové reformy je podle premiéra zachovat schopnost státu udržitelně financovat důchody, aniž by stát zbankrotoval. Proto je nutné odchod do důchodu prodlužovat v souladu s tím, jak se prodlužuje délka dožití, řekl Fiala. Podle něj by měl být důchod vyplácen v průměru 21,5 roku. S hlavním cílem souvisí i snížení valorizace v řádu 150 až 200 korun měsíčně, řekl Fiala.

Premiér uvedl, že vláda chce na druhou stranu ze 4800 na 8000 korun měsíčně zvýšit minimální výši státem garantovaného důchodu. Chce také, aby do penzijního systému přispívali všichni. Zároveň chce pro nárok na předčasný důchod stanovit podmínku minimálně 40 odpracovaných let a možnost zažádat o předčasnou penzi maximálně tři roky před datem odchodu do řádného důchodu.

Předseda vlády také zopakoval, že za současné vlády průměrný důchod přesáhne hranici 20 000 korun měsíčně, což bude 60 procent průměrné mzdy. Fiala připomněl, že důchody představují zdaleka největší výdaj státního rozpočtu. Bez reformy by každé budoucí vládě podle něho nezbylo dost peněz na další záležitosti včetně sociálních opatření, jako je rodičovský příspěvek a přídavky na děti. „Nám záleží na tom, aby Česko hospodařilo udržitelně,“ zdůraznil ministerský předseda. (ČTK)