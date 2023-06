Přestřelky na severu Izraele si vyžádaly pět mrtvých a zranění dítěte

Přestřelka na arabském předměstí severoizraelského Nazaretu si dnes vyžádala pět obětí. Těžce zranění muži podle policie zemřeli nemocnici, píše agentura Reuters. Při dvou dalších incidentech, které se dnes rovněž udály na severu země, byla podle izraelské pohotovostní služby postřelená tříletá holčička a dva muži, uvedl list Haaretz.

Policie nyní pátrá po podezřelých a střety označila za nejzávažnější trestné činy poslední doby.

„Na místo jsme dorazili ve velkém počtu a musím říct, že se jednalo o složitou situaci. Pět mužů, kteří utrpěli vážná zranění, leželo na zemi v bezvědomí,“ uvedl izraelský lékař pohotovostní služby. Postřelení muži se do nemocnice dostali ve vážném stavu a později svým zraněním podlehli. Podle listu Haaretz na muže ve věku od 20 do 30 let zaútočil neznámý střelec v myčce aut.

Předběžné závěry izraelské policie poukazují na motiv patrně vycházející ze sporu mezi rodinami zapojenými do organizovaného zločinu.

Při dvou dalších incidentech v arabské vesnici Kafr Kanná a městě Umm al-Fahm byla vážně zraněna tříletá holčička a dva muži.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že jej vraždy mužů u Nazaretu šokovaly. „Jsme odhodláni tento řetězec vražd zastavit,“ řekl.

Při podobných incidentech jen letos přišlo v Izraeli o život 97 Arabů, 86 z nich bylo postřeleno a 42 z nich byli mladší třiceti let. Uvádí to organizace Abraham Initiatives, která narůstající násilí v arabských komunitách monitoruje. (ČTK)