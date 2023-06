Itálie a Německo chtějí více spolupracovat na migraci či rozpočtových pravidlech

Itálie a Německo chtějí více spolupracovat v oblastech, jako jsou migrace, unijní rozpočtová pravidla či zelený vodík. Řekla to dnes po setkání s německým kancléřem Olafem Scholzem italská premiérka Giorgia Meloni.

Vlády první a třetí největší ekonomiky eurozóny uskuteční do konce roku společné zasedání a vytvoří společný plán akcí. Německý kancléř zdůraznil podporu obou zemí Ukrajině a řekl, že doufá, že se podaří nalézt shodu ohledně migrace na unijní úrovni.

O migraci dnes jednali ministři vnitra členských zemí EU v Lucemburku. Podle Scholze je nutné vytvořit legální migrační koridory pro kvalifikované migranty, součástí nové dohody má být také efektivní způsob návratu migrantů, kteří nezískají povolení k pobytu v EU. „Německo ví, že bez Itálie a dalších zemí u hranic (EU) bude těžké mít lepší migrační politiku, než je ta současná,“ řekla Meloni, podle které je zásadní spolupracovat se zeměmi původu migrantů a tranzitními státy.

„Podle mě je zapotřebí nový pakt stability, který by byl orientován na podporu růstu,“ uvedla rovněž italská premiérka. Právě unijní pravidla rozpočtové odpovědnosti byla v minulosti důvodem rozepří mezi Římem a Berlínem, který trval na striktním dodržování limitů pro deficit a zadlužení. Řím naopak dlouhodobě zastává uvolněnější pravidla i vzhledem k vysokému zadlužení Itálie.

„Jsem rád, že budeme pracovat na vybudování produktovodu pro přepravu plynu a zeleného vodíku z Itálie do Německa,“ uvedl Scholz. Jedná se o projekt produktovodu SouthH2Corridor, který by měl z jihu Itálie do Rakouska a Německa převážet plyn a zelený vodík vyrobený na severu Afriky. Za zelený vodík se označuje vodík vyrobený za použití například energie z obnovitelných zdrojů.

Oba politici uvedli, že hodlají vojensky podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba.

Německá a italská vláda se podle Scholze a Meloni sejdou na společném zasedání do konce tohoto roku. Konat se má v Německu. Podle agentury DPA se tak stane poprvé od roku 2016. Na zasedání by měl být schválen plán společných německo-italských akcí.

Oba politici zdůrazňovali na tiskové konferenci výborné a přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Vztahy se zdají být dobré navzdory velkému politickému rozdílu mezi oběma vládami. V Itálii vládne kabinet, který se opírá o podporu dvou krajně pravicových stran, zatímco Scholz vede v Německu koalici sociálních demokratů, Zelených a liberálů. (ČTK)