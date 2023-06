I Evropa přichází o to nejlepší z půdního fondu, co ještě měla, říká chemik a ekolog Maxim Soroka. Následky kachovské katastrofy přirovnává k tomu, co se dělo po černobylské havárii. Popisuje, co vše se do vody vyplavilo.

V Chersonu se lidé mohou pohybovat pouze na lodičkách. Z druhého břehu je ostřelují Rusové. Foto: president.gov.ua