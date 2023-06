Soud v Teplicích rozhodl o 28 měsících vězení za sexuální zneužití studentek

Pedagog z gymnázia v Krupce byl měl za sexuální zneužití svých studentek strávit 28 měsíců za mřížemi, rozhodl okresní soud v Teplicích. Kromě toho rozhodl o šestiletém zákazu činnosti.

Státní zástupce ve své závěrečné řeči navrhl 32 měsíců odnětí svobody a zákaz činnosti na šest let. Obžalovaný přiznal vinu, ne však v celém rozsahu. Obhájce navrhl zproštění bodu obžaloby, který pedagog označil za sporný, za ostatní skutky navrhl podmíněný trest a uložení ambulantní léčby. Soudce čte odůvodnění. Muži hrozilo až deset let vězení.

Obžalovaný ve svém závěrečném projevu celé věci litoval. Přiznal, že s jednou ze svých obětí měl dlouhodobý vztah. „Nebylo to tak, že bych přemýšlel, plánoval a někoho se snažil svádět,“ řekl pedagog s tím, že své skutky nechce zlehčovat. „Vnímám to jako svoje obrovské selhání a zasloužím si za to být potrestán,“ dodal.

Státní zastupitelství muže obžalovalo z pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Pedagogovi hrozily dva roky až deset let vězení, protože se trestného činu podle žalobce dopustil z pozice učitele. Učitel na gymnáziu od loňska nepůsobí.

Sporný bod obžaloby

Podle obžalovaného pedagoga se sporná událost stala na táboře, kam studenti gymnázia jezdili. Obžalovaný na minulém jednání soudu řekl, že je skutek popsaný chybně. Oběť mu seděla při jedné z táborových her na klíně, když jeli autem. Podle státního zástupce učitel poškozenou při jízdě osahával, obžalovaný tvrdil, že to nebylo proveditelné. Dnes doplnil, že měl brát v potaz její nesouhlas a situaci přehodnotit ve chvíli, kdy mu na klíně sedět odmítla.

Na dnešním jednání vypovídali ještě dva svědci ke spornému bodu obžaloby. Jedním z nich byla kamarádka oběti, která uvedla, že s dotyčnou seděla ve zmiňovaném vozidle. Měla jako všichni ostatní cestující zavázané oči a nic neviděla. Oběť se ale usednutí na klín učitele bránila a po vystoupení z vozidla podle slov svědkyně nadávala. Svědkyně je také jednou z obětí obžalovaného, její část se neprojednávala vzhledem k přiznání viny pedagoga. S problémem se oběti svěřily jinému učiteli, který byl dnes u soudu také jako svědek. Řekl, že o nestandardním vztahu obžalovaného ke studentkám se na škole mluvilo, přesto ho tvrzení dívek překvapilo.

Na pedagoga podala trestní oznámení kvůli podezření ze zneužívání nezletilých studentek škola. Reagovala tak na podněty, které získala loni v březnu. (ČTK)