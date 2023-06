Vystoupí většina přítomných poslanců ANO. Jednání poběží i po půlnoci

Zástupci opozičních hnutí ANO i SPD už oznámili, že dnešní jednání Sněmovny bude dlouhé. Poslanci jednají o změnách ve valorizacích důchodů a o zpřísnění pravidel pro předčasné odchody do penzí.

V debatě se chystá vystoupit většina přítomných poslanců ANO a navíc hned po začátku schůze poslanci schválili, že budou zasedat i po půlnoci.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla, že když se jí s kolegy v roce 2025 podaří uspět v následujících sněmovních volbách a sestaví další vládu, jsou připraveni tyto novinky zrušit a například vrátit řádnou valorizaci tak, aby vycházela z poloviny růstu reálných mezd. Současný kabinet se to právě ve čtvrtek snaží v novele zákona snížit na třetinu růstu reálných mezd.

„Už jsme to udělali, když jsme přišli do vlády,“ upozornila s tím, že to ANO udělá znovu.