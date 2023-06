Národní galerie Praha vyráží do boje kvůli zneužití v reklamě. Vodafone vinu odmítá

Nízkonákladové aerolinky Wizz Air začaly nabízet letecké spojení z albánské Tirany do Prahy, Krakova, Liverpoolu a do dalších destinací. Firma tak pokračuje v rozvoji své sítě destinací v Evropě. První let mezi Prahou a Tiranou je naplánován na 25. března příštího roku. (Zdopravy)