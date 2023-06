Plánované události

Zničení Kachovské přehrady je nejrozsáhlejším zásahem do přírodních ekosystémů na Ukrajině od začátku ruské invaze do země. Ve své zprávě to napsali ekologové z nevládní organizace Ukrajinská skupina na ochranu přírody (UNCG). Podle nich většina živých organismů z rezervoáru uhyne.