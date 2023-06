V New Yorku dosáhlo znečištění vzduchu kvůli požárům v Kanadě rekordní úrovně

Kvalita ovzduší ve městě New York se ve středu večer kvůli kouři z kanadských lesních požárů rekordně zhoršila. Na indexu AQI, pomocí něhož se kvalita vzduchu měří, dosáhlo ve středu večer ve městě znečištění ovzduší bodu 413, což znamená nebezpečnou úroveň.

Za celou dobu měření se přitom New York podle BBC nikdy nedostal nad bod 174.

Na portálu IQAir mapujícím kvalitu ovzduší ve světě byl New York okolo půlnoci středoevropského letního času na první příčce žebříčku měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Indická metropole Dillí nebo pákistánské Láhaur na tom byly co do kvality ovzduší výrazně lépe. Podle fotografií z místa nabyl vzduch v New Yorku oranžové barvy.

Rozmezí 151–200 na indexu AQI je klasifikováno jako nezdravá úroveň. Pásmo 201–300 znamená velmi nezdravou úroveň. Když index vyskočí nad číslo 301, dosahuje znečištění ovzduší nebezpečné úrovně. (ČTK)