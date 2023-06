Nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově bude stát nejdříve za deset let, tvrdí hejtman Kuba

Nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově bude stát nejdříve za deset let, řekl po schůzi vlády ve Vimperku jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Náklady mohou být až dvě miliardy Kč. Hlediště by mělo být v bývalém zámeckém zahradnictví. Podmínkou je, že se pro stavbu rozhodne vláda.

Stát letos čelí zesílenému tlaku od UNESCO, aby doložil, jak bude problém řešit, řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Památkáři a UNESCO dlouhodobě kritizují, že točna je v zámecké zahradě.

Kuba zmínil, že by mohlo vzniknout modernější hlediště, jež by odpovídalo evropským standardům. „Nutno si ale říct, že to nebude stát ani zítra, ani za rok. Pokud by se pro to vláda, Jihočeský kraj a město České Budějovice rozhodli, tak bude stát nejdřív za deset let. Je třeba k tomu získat pozemky, jsou v soukromém vlastnictví, jednáme s majiteli, jestli by vůbec byly přístupné,“ řekl Kuba.

Ministerstvo kultury letos oznámí, jak bude vypadat nové otáčivé hlediště. O točně a jejím umístění se bude zřejmě jednat i na podzim při zasedání UNESCO v Saúdské Arábii. Novinářům to dnes řekl Baxa. „V letošním roce bohužel čelíme zesílenému tlaku organizace UNESCO na to, abychom doložili, jakým způsobem se chystáme řešit problematiku otáčivého hlediště,“ řekl ministr.

Baxa i Kuba řekli, že pracují s variantou, podle níž by točna stála v bývalém zámeckém zahradnictví. Vzniklo by i její zázemí, jak řekli ČTK v únoru ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek a krumlovský místostarosta Zbyněk Toman (ODS). Než bude nové hlediště hotové, mělo by se hrát na nynějším v zámecké zahradě. Odhad nákladů na stavbu nové točny byl podle Národního investičního plánu pro léta 2020 až 2050 bývalé vlády asi 1,5 miliardy korun.

„Otáčivé hlediště je fenomén, který má úžasný genius loci. Památkáři opravili letohrádek Bellarie a jde to hůř skloubit s provozem divadla. Hledáme cestu, jak skloubit provoz divadla s tím, že je přístupná Bellarie. To se nám musí povést, kdyby se to nepovedlo, byl by to velký problém. Jihočeský kraj a město České Budějovice zásadně trvají na tom, aby se dohoda našla. Hledáme řešení, kdy budou vedle sebe schopni dlouhodobě existovat divadlo a památkáři. Je pro nás nepřijatelné, že by se (hlediště) jakkoli zavíralo, než najdeme to řešení,“ řekl Kuba.

České Budějovice, jimž točna patří, mají smlouvu s památkáři o pronájmu zámecké zahrady do konce letošního roku. V pracovní skupině pod ministerstvem kultury se jedná o smlouvě na rok 2024 a o tom, jak bude nynější točna fungovat u opravené Bellarie. (ČTK)