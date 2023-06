Více než čtvrtina mladých v EU žije v přelidněném bydlení, uvedl Eurostat

V Evropské unii žije více než čtvrtina lidí ve věku 15 až 29 let v přeplněném bydlení. Na základě analýzy dat z roku 2021 to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Česko se podle něj pohybuje v evropském průměru.

Ilustrace: Petr Polák pro Deník N

Problém přelidněnosti bydlení se týká 26 procent mladých lidí, zatímco průměr v celkové populaci činí 17 procent.

Mezi členskými státy Evropské unie panují z hlediska míry přeplněnosti domácností u mladých značné rozdíly. Největší podíl těchto osob vykazuje Rumunsko (60 procent), Bulharsko (57 procent) a Lotyšsko (54 procent), nejnižší míra je naopak na Kypru a Maltě (v obou případech čtyři procenta) a v Irsku (pět procent).

V Česku žije v přelidněných domácnostech 24,6 procenta mladých lidí a 15,4 procenta celkové populace.

Eurostat považuje za přelidněné takové bydlení, kde se nenachází aspoň jedna místnost pro jednu domácnost, jeden pár osob, každou osobu starší 18 let, dvojici svobodných osob stejného pohlaví ve věku 12 až 17 let či pro dvojici dětí mladších 12 let. (ČTK)