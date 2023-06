Erdogan navrhl zřídit mezinárodní komisi k vyšetření zkázy přehrady na Dněpru

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhl vytvořit mezinárodní komisi, která by podrobně vyšetřila okolnosti zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny.

Erdogan to dnes zmínil v telefonických rozhovorech se svými protějšky z Ukrajiny a Ruska Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem, oznámily tiskové agentury s odvoláním na jeho kancelář. Ze zničení vodního díla, které způsobilo rozsáhlé záplavy na dolním toku Dněpru, se Moskva a Kyjev obviňují navzájem.

Zničení přehrady v noci na úterý by podle Erdogana měla vyšetřit komise s účastí expertů obou znepřátelených stran, ale také OSN a mezinárodního společenství včetně Turecka. „Turecko je připraveno udělat v této otázce vše, co je v jeho silách,“ ujistil Erdogan a navrhl, že by i v tomto případě měla být využita metoda, která se osvědčila už loni v létě při vyjednání dohod umožňujících vývoz obilí z ukrajinských černomořských přístavů.

Rusko a Ukrajina tehdy spolu nevedly přímá jednání, ale každá strana jednala s OSN a Tureckem coby prostředníky a s nimi pak podepsala příslušný dokument. Loni v červenci se tak podařilo dojednat uvolnění exportu ukrajinských potravin na světový trh, potýkající se s potravinovou krizí.

„Hlas Turecka je důležitý, a to i pokud jde o stažení okupačních jednotek z ukrajinského území a návratu našich nezákonně uvězněných občanů (z Ruska), zejména krymských Tatarů, a dalšího pokračování obilné dohody,“ napsal na sociálních sítích Zelenskyj. S Erdoganem hovořil o „humanitárních a ekologických důsledcích ruského teroristického útoku na Kachovskou přehradu, zejména o rizicích pro Záporožskou jadernou elektrárnu“. Tureckému prezidentovi předal seznam naléhavých potřeb Ukrajiny při pomoci po katastrofách. (ČTK)