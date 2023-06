Uchazeč o vedení ČT Konrád zdůraznil nutnost finanční udržitelnosti

Na jednání Rady ČT představil svůj program třetí z kandidátů na post ředitele, bývalý šéf Primy Martin Konrád. Zdůraznil finanční udržitelnost ČT, kvůli nízkým koncesionářským poplatkům podle něj bude nutné šetřit na provozu i výrobě.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Za problém České televize považuje Konrád současnou podobu nestrannosti a vystupování zaměstnanců na sociálních sítích. Debaty by podle něj vždy měly zastupovat dva protichůdné názorové proudy.

Ve zpravodajství je podle Konráda příliš politiky a málo ekonomiky, školství či zdravotnictví, větší důraz by kladl na vysvětlování témat spojených s EU. Dále by uvítal více komediálních pořadů a navrhl by revizi vysílacích práv na hokejovou extraligu, aby České televizi zůstalo více přenosů. ČT by podle něj také měla vysílat více ženských sportů.

Od radního Tomáše Řeháka si Konrád vyslechl výtku za ledabyle zpracovaný projekt.