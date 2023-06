Kandidát na ředitele ČT Souček před Radou ČT mluvil o změně komunikace

Kandidát na ředitele ČT Jan Souček po necelých 70 minutách ukončil představování svého projektu. Před Radou ČT zdůrazňoval změnu komunikace a adaptaci na nové podmínky digitálního prostředí.

Nynější ředitel brněnského studia ČT by chtěl zintenzivnit debaty o poslání média veřejné služby. Jedním z jeho plánů by bylo sdružení služeb ČT, Českého rozhlasu a ČTK do jedné zpravodajské platformy (aplikace). „Digitální platformy dnes nejsou silnou stránkou ČT a může nám zde ujet vlak,“ vysvětlil.

Souček by si dále uměl představit omezení některých duplicitních pořadů. Současnému vedení ČT vyčetl, že s ním nikdo neprojednával programové priority. Česká televize podle Součka nepotřebuje současné rozlehlé nemovité prostory.