Domov pro seniory ve Zlíně vyžaduje 80 tisíc jako sponzorský dar

Ředitelka zlínského domova pro seniory měla požadovat sponzorský dar za přijetí nového klienta ve výši 80 tisíc korun. Příbuzní měli částku zaplatit formou darovací smlouvy. Na případ upozornily Seznam Zprávy .

„My nejsme státní zařízení, my jsme soukromé, my jsme drazí jako blázen,“ citují Seznam Zprávy Miroslavu Kalivodovou, ředitelku domova pro seniory Hvězda.

„U nás je 80 tisíc vstupní poplatek a pak každý měsíc 22 tisíc,“ přiznala Kalivodová figurantce, která spolupracovala s redakcí.

Po oficiálním dotazu novinářů ale ředitelka otočila. „To není pravda. Finanční dar u nás není podmínkou, proto je to sponzorský dar. V mnohých případech, kdy někdo dar poskytl a pak si to rozmyslel, tak jsme dar vždy vrátili. Tohle vyšetřovala na jedno udání i kriminální policie ve Zlíně a nezaznamenala žádné pochybení z mé strany. Jinak by nás pozavírali,“ vysvětlila Miroslava Kalivodová.