EU zvažuje zákaz pro členské státy používat v sítích 5G společnosti považované za bezpečnostní riziko

Evropská unie zvažuje zákaz pro členské státy používat v sítích 5G společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně čínské telekomunikační skupiny Huawei.

Tento krok přichází v době, kdy v Bruselu rostou obavy, že některé národní vlády v této otázce otálejí, uvedli úředníci pro Financial Times.

Pouze třetina zemí EU zakázala Huawei v kritických částech komunikací 5G v bloku, a to navzdory doporučením stanoveným Bruselem vyloučit vysoce rizikové dodavatele z investic do technologií, řekl Thierry Breton, komisař EU pro vnitřní trh, ministrům telekomunikací bloku na zasedání minulý pátek. „To je příliš málo. A vystavuje to riziku kolektivní bezpečnost Unie,“ řekl.

Doporučení, která byla jednomyslně schválena členskými státy v roce 2020, se týkala různých oblastí, od požadavků na certifikaci až po diverzifikaci dodavatelů.

Pokyny se neomezily na zákaz, ale lidé přímo obeznámení se záležitostí uvedli, že EU by mohla zavést povinný zákaz pro společnosti považované za bezpečnostní riziko, jako je Huawei, pokud by členské státy, včetně Německa, nadále otálely.

Evropská komise se k tomu odmítla vyjádřit. Výkonný orgán bloku má příští týden podat zprávu o pokroku v celém bloku při provádění doporučení.

Nová pravidla vynucující zákaz pravděpodobně nebudou přijata před koncem pětiletého funkčního období současné Evropské komise v roce 2024, a to vzhledem k času potřebnému k získání podpory Evropského parlamentu a členských států pro jakýkoli nový zákon. (Financial Times)