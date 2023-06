Válečná stezka: Katastrofa v Kachovce jako symbol bezohlednosti celé agrese. A ofenziva se dala do pohybu

Kachovská přehrada mohla být zničena explozí výbušnin umístěných uvnitř hráze a vodní elektrárny. Tvrdí to odborníci oslovení New York Times. Tyto výbušniny mělo v době exploze pod kontrolou Rusko. Za méně pravděpodobné – ačkoli ne nemožné – experti považují, že by hráz zničilo ostřelování nebo by se zbortila kvůli dřívějšímu poškození. (New York Times)