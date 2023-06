Právník Chris Christie je dalším republikánským uchazečem o Bílý dům

Republikánská strana má dalšího uchazeče o nominaci do volebního boje o Bílý dům, je jím bývalý guvernér státu New Jersey a advokát Chris Christie, který podle agentury AP dnes podal potřebné dokumenty u federální volební komise.

Šedesátiletý bývalý federální prokurátor se o republikánskou nominaci ucházel už v primárkách v roce 2016.

Christie se podle AP dnes večer (ve středu ráno SELČ) zúčastní veřejné akce v New Hampshire, kde patrně kampaň veřejně zahájí. „Nejsem hloupý. Vyhrajete tak, že porazíte člověka, co je špici. Takže jak bude moje kampaň vypadat? Přímá frontální výzva (exprezidentu) Donaldu Trumpovi, který se k prezidentství snaží vrátit,“ řekl v květnu Christie v podcastu The Dispatch Podcast.

Christie se po neúspěšné kampani v roce 2016 stal Trumpovým poradcem, odvrátil se od něj poté, co Trump v roce 2020 odmítl uznat svoji volební porážku. Popularitu si Christie získal jako guvernér díky rozhodnému postupu po úderu hurikánu Sandy v roce 2012, později o ni však částečně přišel kvůli četným politickým skandálům. Jeden z nich například zahrnoval úmyslné vytvoření dopravních zácp jako pomstu starostovi, který ho nepodpořil v kampani, připomíná dnes britský bulvární list The Daily Mail.

Kandidátů, kteří se budou ucházet o nominaci Republikánské strany pro americké prezidentské volby, s Christiem vzrostl na 11, ve středu se očekává také oznámení kandidatury guvernéra Severní Dakoty Douga Burguma. Deník The Washington Post v pondělí ve svém komentáři podotkl, že exprezident Trump má zatím jediného papírově silného soupeře, kterým je floridský guvernér Ron DeSantis. Narůstající počet republikánských kandidátů podle politických stratégů Trumpovi hraje do karet, jelikož Trump má jistou podporu své věrné voličské základny a podpora ostatních se tříští. (ČTK)