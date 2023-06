Bílý dům nepotvrdil, kdo stojí za zničením Kachovské přehrady

Bílý dům zatím nemůže s jistotou potvrdit, kdo stojí za zničením Kachovské přehrady na Ukrajině, řekl na tiskové konferenci mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby. Incident podle něj způsobí významné škody a újmu obyvatelům Ukrajiny. (Sky News)

BREAKING: @whitehouse John Kirby cites reports that claimed 'Russia' blew up the dam but adds that final determination not made. Many have said that it would not be in the interest of Russia to blow up a dam that feeds people in Crimea. pic.twitter.com/MPq2Ze2YXq

— Simon Ateba (@simonateba) June 6, 2023