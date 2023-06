Muchová se o finále utká se Sabalenkou

Muchovou čeká v semifinále French Open světová dvojka Sabalenka. Běloruska ve dvou setech přehrála Ukrajinku Svitolinu. Sabalenka po vítězném míčku na ukrajinskou soupeřku čekala u sítě, Svitolina ale ruským ani běloruským hráčkám po utkání ruku nepodává. Část publika na situaci reagovalo bučením. (Roland Garros)

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈

The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ

— Eurosport (@eurosport) June 6, 2023