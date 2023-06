Odbory ve zdravotnictví zvažují stávku během září

Zdravotnické odbory kvůli škrtům v platech chystají během září stávku. „Požádali jsme o jednání premiéra, odpověď nepřišla,“ řekla předsedkyně odborů Dagmar Žitníková.

Stávkovou pohotovost vyhlásily odbory už minulý týden, když ministerstvo financí oznámilo chystané změny ve státním rozpočtu.

Nelíbí se jim, že by státní zaměstnanci, včetně zdravotníků, měli příští rok dostat o pět procent méně na platech než letos.

„Požádali jsme o jednání premiéra Fialu, ale odpověď nepřišla. Neozvalo se nám ani teď ministerstvo. Za 30 let republiky jsme nezažili, že by se k návrhu rozpočtu nemohly odbory vyjádřit,“ uvedla Žitníková.

V rozhovoru pro server iDnes řekla, že zdravotníci by mohli v září přejít do stávky, při které by se prováděly pouze akutní operace.