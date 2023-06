Zničení Kachovské přehrady by Záporožskou elektrárnu nemělo ohrozit, tvrdí jaderní experti

Bezpečnost jaderné elektrárny v Záporoží není po zničení Kachovské přehrady ohrožena, tvrdí čeští jaderní experti. Provoz však nebude dlouho možný.

„Zničení Kachovské přehrady znamená, že Záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě, bude na roky vyřazena z provozu,“ řekl český jaderný vědec Radek Škoda. Nebezpečí jaderné havárie ovšem podle něj nehrozí, protože všech šest reaktorů je od loňského 11. září odstaveno, mimo jiné právě i kvůli obavě z odpálení přehrady.

„Postavení nového přívodu vody z vypuštěné přehrady, tedy z řeky Dněpr, je možné, protože přehrada není příliš hluboká, v průměru nějakých deset metrů. Ale bylo by to drahé a trvalo by to měsíce,“ dodal Škoda.

Podle ředitele divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdana Zronka je zničení Kachovské přehrady závažný problém pro případný provoz elektrárny, bezpečnost by však ohrožená být neměla. Při odstavení bloků podle něj reaktory k ochlazování potřebují ve srovnání s podmínkami za provozu jen velmi malé množství vody. (ČTK)

K situaci se už dříve na Twitteru vyjádřila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová: „Zničení přehrady Nová Kachovka by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny. Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno ze velké speciální nádrže na Dněpru.“