USA jednaly s Čínou na poli diplomacie, ale obranné rozhovory selhaly

USA a Čína včera v Pekingu vedly „upřímná a plodná“ diplomatická jednání, oznámil Washington. Ale zároveň Bílý dům odsoudil „rostoucí agresivitu“ čínské armády v Tchajwanském průlivu a Jihočínském moři.

Čínský ministr obrany Li Šang-fu měl na bezpečnostní summitu v Singapuru první velký projev, ale o jednání s ním usiloval jeho americký protějšek Lloyd Austin marně. Foto: Vincent Thian, AP via ČTK

Námořnictvo USA předevčírem zveřejnilo videozáznam incidentu v Tchajwanském průlivu, kdy se čínská válečná loď podle něj dopustila „nebezpečného manévru“ u amerického torpédoborce.

Podobný incident, jen ve vzduchu, se odehrál 26. května, kdy čínská stíhačka podle Američanů provedla „zbytečně agresivní“ manévr v blízkosti amerického vojenského letounu, který se nacházel v mezinárodním vzdušném prostoru nad Jihočínským mořem.

Americký ministr obrany Lloyd Austin podle Washingtonu během víkendového bezpečnostního summitu v Singapuru marně usiloval o jednání s čínským protějškem Li Šang-fuem. Ten se chopil funkce letos v březnu, nicméně už od roku 2018 je na americké sankční listině kvůli vojenské spolupráci s Ruskem.

Právě to přispívá ke zdrženlivosti Pekingu. Oba muži se nakonec přece jen setkali, ale pouze krátce a neoficiálně.

Li měl v Singapuru první velký projev od nástupu do ministerské funkce. Válka Číny a USA by podle něj byla „nesnesitelnou katastrofou“, nicméně svět je prý dostatečně velký pro obě mocnosti, které by měly najít společnou řeč. Ovšem „některé země“ v Asii „podporují závody ve zbrojení“.

Z vietnamské výlučné ekonomické zóny v Jihočínském moři zároveň včera odplula čínská flotila, která se skládala z průzkumné lodi a jejího doprovodu. Ve vietnamských vodách se pohybovala skoro měsíc a pravidelně proplouvala přes ropná a plynová pole, které v oblasti provozují ruské firmy. (Reuters, CNA, BBC)