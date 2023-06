Slovenské volby jsou pro Rusko velmi důležité, říká odborník na extremismus Mareš

V parlamentních volbách na Slovensku by zvítězila strana Směr se ziskem 18 % hlasů, ukázal nejnovější průzkum agentury Focus. Tesně by následoval Hlas se 17,4 %, pak Progresivní Slovensko se 12,5 % a jistotu parlamentu by mělo i hnutí Republika s 9,7 %. (SME)