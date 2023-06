Aktuálně.cz: Dva čelní představitelé české armády odcházejí do NATO

Dva čelní představitelé české armády odcházejí do nejvyšších struktur NATO. Nynější první zástupce náčelníka generálního štábu Ivo Střecha se má stát zástupcem Česka ve Vojenském výboru NATO. Šéf armádního velitelství pro operace Josef Kopecký se pak má stát představitelem Česka na Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Uvedl to dnes na základě informací armády a ministerstva obrany server Aktuálně.cz.

„Náčelník generálního štábu navrhl personální opatření, jehož provedení je ve výlučné kompetenci ministryně obrany,“ sdělil serveru k vyslání Střechy do NATO mluvčí ministerstva obrany David Jareš. Ministryně Jana Černochová (ODS) už rozkaz k vyslání Střechy podle Aktuálně.cz podepsala. Sám Střecha to nechtěl komentovat, uvedl server.

Kopecký naopak svůj přesun do NATO potvrdil. „Je to prestižní pozice, považuji ji za vrchol své vojenské služby. Zkušenosti na to mám, prošel jsem si ledasčím. Ať už to byla účast v misích, nebo odborná příprava na dvou amerických vojenských školách. Věřím, že s úkoly, které budu v SHAPE plnit, se vyrovnám dobře,“ řekl. (Aktuálně)