Pavel podepsal novelu o ochraně veřejného zdraví. Rozšiřuje věkového rozpětí pro část hrazených očkování dětí

Věkové rozpětí pro hrazené dobrovolné očkování dívek a chlapců proti lidskému papilomaviru (HPV) a proti meningokokům se rozšíří. Lidé pracující v potravinářství už nebudou potřebovat takzvaný potravinářský průkaz. Změny přináší novela, kterou podepsal prezident Pavel.

Očkování proti HPV, který je původcem rakoviny děložního čípku, je nyní hrazeno z veřejného zdravotního pojištění lidem mezi 13. a 14. rokem věku. Předloha rozšiřuje toto „očkovací okno“ podle návrhu senátorů na 11 až 15 let věku. Podobně se rozšíří i věkové rozpětí pro hrazené očkování mládeže proti meningokokům, které nyní stát platí dívkám a chlapcům od 14 do 15 let. Nově to bude mezi 14. a 16. rokem věku.

Obecně budou moci nově očkovat také hygienici a epidemiologové. Senátoři si od toho slibují zvýšení počtu očkovacích míst, očkování bude moci provádět dalších zhruba 300 lékařů.

Potravinářský průkaz představuje podle předkladatelů úpravy z řad poslanců na jeho zrušení jen zbytečnou administrativní zátěž. Poukazovali na to, že lékaři mohou dokument vydat i na dobu neurčitou a s neomezenou platností. Člověk, který si průkaz zařídil kvůli doplňování zboží v obchodě, jej tak může využít i po několika letech například pro práci při zpracování surového masa, uvedli.

Novela rozšiřuje zákaz charakteristických příchutí na zahřívané tabákové výrobky

Sněmovna zahrnula do novely o ochraně veřejného zdraví rovněž rozšíření zákazu charakteristických příchutí a aromat i na zahřívané tabákové výrobky, jak vyžaduje evropská směrnice. Zákaz mají členské státy zapracovat do svých právních řádů s účinností od 23. října, přičemž směrnice neumožňuje po tomto termínu žádné přechodné období pro doprodej zásob.

Parlament upravil vydávání povolení pro překročení hlukových a vibračních limitů například u dálnic a železnic. Už nebudou dočasné jako nyní, úřady je ale budou moci kdykoli přezkoumat, například na základě nových vědeckých a technických poznatků ve snižování hluku. Novela také zakotví informování obecních úřadů o zahájení řízení o vydání povolení překračovat hlukové a vibrační limity.

Ohledně bezpečnosti vody novela uloží provozovatelům vodovodů povinnost zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionelly a u starých budov i výskytu olova. Sněmovna přijala několik poslaneckých úprav ke zmírnění některých povinností, například pokud se zjistí, že riziko výskytu olova je nízké. (ČTK)