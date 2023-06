V letadle, kvůli kterému vystartovaly stíhačky F16, zemřela dcera a vnučka ředitele zbrojařské organizace NRA

V osobním letadle Cessna, kvůli kterému včera ve Washingtonu vystartovaly vládní stíhačky F-16, zemřela dcera a vnučka jednoho z ředitelů zbrojařské organizace NRA Johna Rumpela. „Celá moje rodina je pryč,“ potvrdil krátce deníku Washington Post.

Záchranáři v lese u města Montebello v americké Virginii, kde se zřítilo letadlo Cessna Citation s dcerou a vnučkou významného zbrojního ředitele Johna Rumpela. Foto: Randall K. Wolf, AP/ČTK

Dceři Adině Azarian bylo 49 let, vnučce Barbaře dva roky. Cestovaly ze Severní Karolíny na Long Island v New Yorku spolu s chůvou a pilotem, který podle dostupných informací během letu ztratil vědomí.

John a Barbora Rumpleovi jsou významní podnikatelé na Floridě, kteří financují prosazování konzervativních hodnot a podporují řadu republikánských kandidátů, například kontroverzního sportovce Herschela Walkera a protimuslimskou političku Lauru Loomer. Statisícové dary věnovali i výboru exprezidenta Donalda Trumpa.

Pro něj Barbara Rumple pracovala, když v 2016 působila jako spolupředsedkyně organizace podporující kampaň za práva na střelné zbraně, která se jmenovala „Koalice druhého dodatku pro Trumpa a Pence“.

Za letadlem odstartovalo šest vojenských letounů

Jejich letadlo Cessna Citation odstartovalo do New Yorku v neděli po obědě. Let nevzbudil pozornost, dokud nevstoupil do omezeného vzdušného prostoru poblíž amerického Kapitolu, což vyvolalo rychlou reakci Pentagonu.

Ten za ním ze tří základen vyslal celkem šest vojenských letadel, mezi nimi i stíhačky F-16 ze základny Andrews.

Nejméně jeden letoun F-16 rychle přešel do nadzvukové rychlosti, což způsobilo ránu, která šokovala obyvatele celého regionu. K nadzvukové rychlosti stíhačky dostaly oprávnění, ale lidé v hlavním městě nejméně hodinu nevěděli, co ohlušující ránu v neděli odpoledne způsobilo.

Lidé hlásili, že slyšeli ránu a cítili doprovodné vibrace, které otřásly domy. V komplexu amerického Kapitolu byla kvůli tomu na krátkou dobu vyhlášena zvýšená pohotovost, potvrdila policie Kapitolu.

„Civilní letadlo bylo zachyceno přibližně v 15.20,“ oznámilo krátce po incidentu Severoamerické velitelství protivzdušné obrany (NORAD).

Příčina nehody je zatím neznámá

Není jasné, proč Cessna letěla blízko Kapitolu a nereagovala, ani proč se později zřítila. Tři lidé obeznámení s událostí, kteří s deníkem Washington Post hovořili pod podmínkou anonymity, řekli, že armáda letadlo nesestřelila a nic nenasvědčuje tomu, že by havárii způsobila armáda.

Stíhačky použily světlice, aby se pokusily upoutat pozornost pilota Cessny.

Jeden z pilotů Pentagonu viděl, že operátor letadla Cessna „omdlel“, řekl americký představitel pro ABC News – což později potvrdila jak policie amerického Kapitolu, tak NORAD.

Krátce po zadržení se letadlo zřítilo v lese ve virginském Národním parku George Washingtona poblíž města Montebello. První záchranáři jej našli až kolem 20. hodiny večer. Na místě už nebyl nikdo živý.

Nedaleko základny Andrews hrál tou dobou golf prezident Joe Biden se svým bratrem Jimmym. Bílý dům oznámil, že prezident byl o incidentu informován a že zvuk stíhačky byl v místě, kde se Biden nacházel, „slabý“.

Neví se zatím, co bylo příčinou pilotova bezvědomí. John Rumple deníku New York Times řekl, že letadlo mohlo ztratit tlak, čímž jeho pasažéři mohli přijít o vědomí. „To by byla ta nejlepší zpráva. Že před pádem všichni prostě usnuli a už se neprobudili,“ řekl Rumple, který je sám pilotem a letadlo Cessna Citation mu patřilo.

„Klesalo rychlostí 20 000 stop za minutu. Takovou rychlost by nikdo nepřežil,“ řekl Rumple.

Pro rodinu Rumpelovou je to už druhá tragédie v jejich rodině – v roce 1994 zemřela při potápění jeho devatenáctiletá dcera.

Nehodu vyšetřuje Úřad pro letectví. (Washington Post / New York Times / Daily Beast)