NSS zbavil funkce pražského soudce Valehracha

Kárný senát Nejvyššího správního soudu zbavil funkce pražského soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro Prahu 8. Důvodem jsou průtahy v řízení. V minulosti ho NSS potrestal dvakrát.

Valehrach soudil zhruba čtyři desítky let, v civilním úseku obvodního soudu působil od roku 2014. Kárnou žalobu pro průtahy na něho podala předsedkyně obvodního soudu Andrea Lomozová, která jeho odvolání z funkce i navrhovala. Šlo podle ní o neodůvodněné průtahy zhruba v šesti desítkách věcí, a to od června 2019 do června 2022, kdy průtahy byly podle ní třeba i dvouleté. Kárný senát soudce uznal vinným z průtahů ve 42 věcech, zbylé byly promlčené.

Valehrach už dříve poukázal na to, že za tři roky počet neskončených věcí zredukoval z více než 300 na 150. Dnes zopakoval, že při podávání kárného návrhu nebyla zohledněna epidemie covidu-19 a s tím související opatření, také dovolená či nemoc. Obhájce poukázal i na složitost soudcem posuzovaných věcí, navrhoval zproštění kárného obvinění. (ČTK)