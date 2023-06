Po vlakové tragédii v Indii zůstává 100 nevyzvednutých těl

Čtyři dny po smrtelné srážce tří vlaků v Indii, při které zahynulo 275 lidí, zůstává 105 nevyzvednutných těl. Představitelé státu Urísa, kde k havárii došlo, dnes uvedli, že 105 těl nebylo identifikováno. Více než 1000 zraněných bylo přijato do nemocnic a rodiny tvrdí, že stále hledají své blízké.

Smrtící kolize v pátek večer je nejhorší železniční nehodou tohoto století v Indii.

Při srážce došlo k vykolejení osobního vlaku poté, co nesprávně vjel do smyčky vedle hlavní trati a srazil se se stojícím nákladním vlakem, který tam byl zaparkován. Jeho vykolejené vozy pak narazily do zadních vozů druhého osobního vlaku jedoucího v opačném směru. (BBC)