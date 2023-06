Radio Wave startuje s novým podcastovým seriálem Reakce

Sexuální násilí na půdě českých škol je tématem nového hraného podcastového seriálu Reakce. Právě od dneška je dostupný na Radiu Wave.

Co se stane, když dva kamarádi přestanou zavírat oči před sexuálním zneužíváním v prostředí vysoké školy a rozhodnou se změnit systém?

Nejen o tom je pátá hraná série Radia Wave, která navazuje na předchozí úspěšnou seriálovou tvorbu stanice, jako byl Neklid, Rozchod nebo Rituál. O podcastu Rozchod jsme psali zde.

Příběh Reakce se odehrává na neurčené vysoké škole. Ukrajinská studentka Lera nastupuje do prvního ročníku a doufá, že začíná nový život. Studium v novém prostředí ale není jednoduché a Lera se potýká s mnoha překážkami.

Na večírku k zahájení semestru společně s novým kamarádem Maxem poskytnou neznámé studentce první pomoc při panické atace. Zanedlouho zjistí, že se dívka rozhodla z nejasných důvodů ukončit studium a odejít ze školy.

Celá situace je jim podezřelá a Lera má pocit, že by mohla nějak souviset se podivným chováním jednoho oblíbeného pedagoga. Okolí jim radí, ať se situací nezabývají a nechají to být, jim to ale není jedno. Společně začnou odkrývat mnoho let přehlížené toxické chování, o kterém všichni ostatní dosud mlčeli.

Autorkou námětu Reakce je umělkyně, aktivistka a herečka Marie-Luisa Purkrábková, která stála u zrodu iniciativy Ne!musíš to vydržet a v roce 2021 společně s dalšími popsala projevy zneužívání a mocenské dominance ze strany pedagogů na pražské DAMU. O Marii-Luise Purkábkové jsme psali zde.

„Téma sexuálního násilí a zneužití moci na půdě školních institucí je v Česku bohužel stále velmi aktuální. A média si ho všímají s různou mírou ochoty porozumět, proč a za jakých okolností k takovým jednáním dochází,“ vysvětluje šéfredaktorka Radia Wave Barbora Šichanová.

S novým seriálem chce stanice především ukázat, jak zásadní roli v podobných případech hraje citlivost vůči utrpení druhých. Podíleli se na ní také odborníci z oboru, k seriálu vznikly také doprovodné rozhovory s psychology, zástupci studentů a akademické sféry.

Roli Lery hraje česká herečka ukrajinského původu Natalie Golovchenko. Postavu Maxe ztvárnil Viktor Kuzník. V dalších rolích se objevují Zdeněk Piškula, Anežka Šťastná, Natália Drabiščáková, Tereza Dočkalová a další.

Režie se ujala Natália Deáková, která v minulosti režírovala mimo jiné podcastové seriály Neklid a Rituál. O zvuk se postarala Jitka Špálová, o zvukový design Stanislav Abrahám. Hudbu složil Jakub Kudláč. Jako dramaturgyně a kreativní producentka Českého rozhlasu za seriálem stojí Kateřina Rathouská. Doprovodnou grafiku a vizuály vytvořilo studio Day Shift Office – Bára Růžičková a Terezie Štindlová, animaci Julie Černá.

Seriál Reakce si můžete poslechnout na webu wave.cz/reakce, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave se na tvorbu podcastů zaměřuje od roku 2018, v současnosti nabízí více než 30 pravidelných podcastů. Každý rok zveřejňuje rovněž několik podcastových sérií, mezi nejúspěšnější patří např. audio thriller Neklid, hraný seriál Rozchod, podcastové série Sádlo nebo Krása a aktuálně také Lásky čas – podcastovou sérii, která rozkrývá nejčastější rasové stereotypy zasahující do romantických vztahů generace Z a mladších mileniálů.