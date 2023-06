Turecko vyslalo další jednotku do Kosova

Vstup Švédska do Severoatlantické aliance do červencového summitu ve Vilniusu je „zcela možný“, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, a to dva dny poté, co svoji funkci obhájil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko spolu s Maďarskem vstup této severské země do NATO zatím blokují.