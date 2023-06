„Než se nimrat v detailech, jestli je lepší třtinový nebo obyčejný cukr, cukru prostě uberu. Perfect is the enemy of good,“ říká biolog Adam Obr. Ve výživě podle něj řešíme „každou kravinu“, ale uniká nám to podstatné.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N