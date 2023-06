Tusk na demonstraci ve Varšavě: Dnes nás nikdo nepřehluší

Tisíce lidí se ve Varšavě sešly na rozsáhlé opoziční demonstraci proti současné vládě. „Dnes nás nikdo nepřehluší,“ prohlásil předseda opoziční Občanské platformy Donald Tusk. Průvod prochází městem. Zemi na podzim čekají volby. (Gazeta Wyborcza)

Thousands attending a major opposition rally in Warsaw right now on the 34th anniversary of Poland's first partially free & democratic election of 1989 as the electoral campaign gains pace before Poles go to the polls this autumn. #Marsz4czerwca pic.twitter.com/P1wp6m3ijS

— Jakub Krupa (@JakubKrupa) June 4, 2023