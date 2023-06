Babiš: Pan premiér by měl předat řízení vlády hejtmanovi Kubovi

„Pan premiér by měl předat řízení vlády hejtmanovi Kubovi,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš. Nahradit by měl jak ministra Stanjuru, tak Bartoše. Premiér Fiala to odmítl. „Je to nehorázné a nedemokratické, ale občan si udělá obrázek sám. Nezasahujete do ODS a personální politiky,“ reagoval Fiala.