V Hongkongu bylo při připomínce výročí masakru na Tchien-an-men zatčeno osm lidí

Hongkongská policie zadržela v sobotu večer osm lidí v blízkosti Victoria Parku, kde se v minulosti konaly připomínky masakru na pekingském náměstí Tchien-an-men. Hongkong v minulosti pietní akce povoloval, v posledních letech ale místní úřady připomínkové akce potlačují.

V Hongkongu, který spadá pod čínskou správu, byla také v souvislosti s dnešním výročím potlačení pekingských prodemokratických demonstrací z roku 1989 posílena bezpečnostní opatření.

Hongkongská policie dnes oznámila, že zadržela osm lidí, kteří „měli u sebe transparenty s pobuřujícími hesly, skandovali a dopouštěli se nezákonných činů“.

„Obyvatelé Hongkongu, nemějte strach a nezapomeňte na 4. červen,“ provolával podle Reuters umělec Sanmu Chan, když ho policie v sobotu večer z místa protestu odváděla.

Hongkongští aktivisté uvádějí, že takovéto policejní akce jsou součástí širší kampaně proti disentu v bývalé britské kolonii, které bylo při přechodu pod čínskou správu slíbeno zachování svobod a autonomních výsad.

Bezpečnostní opatření, přijatá v souvislosti s výročím krvavého zásahu čínské armády proti demonstrantům v Pekingu, jsou v Hongkongu letos výrazně přísnější než v minulých letech, píše Reuters. Ve městě bylo rozmístěno až 6000 policistů, včetně pořádkových a protiteroristických sil, informovala hongkongská veřejnoprávní média. Vysocí hongkongští činitelé varovali občany, aby neporušovali zákon.

„Policie je vysoce znepokojena pokusy některých lidí provokovat ostatní a snažit se je přimět, aby páchali nezákonné činy ohrožující národní bezpečnost a veřejný pořádek,“ uvedla policie v prohlášení.

Hongkongská aliance na podporu vlasteneckých a demokratických hnutí, která každoročně pořádala vigilie připomínající události na pekingském náměstí Nebeského klidu, byla v roce 2021 hongkongskými úřady rozpuštěna. Jedna z vedoucích členek aliance, nyní vězněná hongkongská aktivistka Chow Hang-tung, na Facebooku napsala, že bude u příležitosti výročí držet 34hodinovou hladovku.

Ve Victoria Parku, kde se shromáždění konala, hongkongské úřady tento víkend organizují veletrh věnovaný čínským produktům, upozornila agentura AFP.

Čínská armáda poslala v noci na 4. června 1989 tanky proti demonstrantům, kteří několik týdnů v centru Pekingu požadovali při protestních akcích demokratické reformy. Zahynuly stovky, možná tisíce studentů i dalších občanů. V pevninské Číně jsou tyto události zakázaným tématem diskusí, stejně jako jakékoli jejich připomínky.

Skupina čínských aktivistek nazvaná Tchienanmenské matky, která požaduje spravedlnost pro oběti masakru, uvedla, že bolest nad ztrátou blízkých trvá. „Ačkoli uplynulo již 34 let, bolest ze ztráty milovaných osob během jedné noci nás stále trýzní,“ napsala skupina v prohlášení, které zveřejnila organizace Human Rights in China sídlící v New Yorku. (ČTK)