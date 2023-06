Platy vrcholných politiků by mohly úpravou výpočtu příští rok stagnovat. Pokud by zůstal v platnosti nynější zákonný vzorec, jejich meziroční růst by patrně činil kolem 6,5 procenta.

Například plat řadového poslance a senátora by se zvýšil pravděpodobně o 6600 korun na 109 000 korun měsíčně a prezidenta o 22 000 korun na 363 200 korun. Vyplývá to z propočtů ČTK z předběžného údaje statistiků o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za loňský rok, od níž se budou platy vrcholných politiků příští rok odvíjet.

Platy vrcholných politiků vycházejí z takzvané platové základny, která je součinem této průměrné mzdy a zákonného koeficientu 2,5. Ministerstvo financí v balíčku navrhlo jinou konstrukci základny. Představovala by 83,3 procenta základny pro platy soudců, která by byla součinem průměrné mzdy v národním hospodářství a zákonného koeficientu 2,82. Nyní pro soudce platí koeficient tři.

Základna, od níž se odvíjejí letošní platy vrcholných politiků, činí 94 757,50 koruny. Ministerstvo financí uvedlo, že podle upraveného vzorce by vzrostla pro příští rok o desítky korun. Loňská průměrná mzda v celém hospodářství činila podle předběžného údaje Českého statistického úřadu 40 353 korun. Podle propočtu ČTK by základna při použití upraveného vzorce činila pro příští rok 94 793 korun. Pokud by se použil platný zákon, představovala by 100 882,50 koruny. (ČTK)